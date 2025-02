V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac z razstavo del Bogdana Borčića in Johnnyja Friedlaenderja

Kostanjevica na Krki, 8. februarja - V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac - Muzeju moderne in sodobne umetnosti bodo dopoldne odprli razstavo z naslovom Bogdan Borčić in Johnny Friedlaender: V dialogu, na kateri predstavljajo dela omenjenih dveh velikih umetnikov in mojstrov grafike. Razstava bo odprta do 25. januarja prihodnje leto, so sporočili.