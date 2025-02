Brežicam in posavskemu muzeju sredstva za spodbujanje kolesarjenja in ohranjanje rokodelstva

Brežice, 6. februarja - Občina Brežice in Posavski muzej Brežice sta bila uspešna na razpisu Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027, namenjenem sofinanciranju projektov manjšega obsega. Skupaj s hrvaškimi partnerji sta pridobila evropska sredstva za projekta Kolo je bicikl in Prepletene pridne roke (EU4Crafts), so sporočili iz brežiške občine.