Ljubljana, 6. februarja - Poslanka NSi in predsednica odbora DZ za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Vida Čadonič Špelič se bo ob 12.15 v prostorih poslanske skupine NSi v DZ na Šubičevi 4 odzvala na delovanje in zapoznelo obveščanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o prisotnosti bolezni modrikastega jezika pri govedu v Sloveniji, so sporočili iz NSi.