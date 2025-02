Prihodnje leto se obeta gradnja delov kolesarske povezave Celje-Vojnik

Celje/Vojnik, 6. februarja - Gradnja manjkajočih delov kolesarske povezave Celje-Vojnik se bo predvidoma nadaljevala prihodnje leto, saj je projekt v obravnavi za neposredno potrditev in sofinanciranje. Zaključek 2,24 milijona evrov vrednega projekta se načrtuje do konca leta 2028, so danes sporočili z mestne občine Celje.