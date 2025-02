Velenje, 8. februarja - Velenjska občina uvaja deficitarne štipendije za zaposlovanje v javnih zavodih, saj so se v zadnjih letih pojavile dodatne potrebe na področju zaposlovanja v javnih ustanovah in pomanjkanje kadrov v specifičnih poklicih, ki so ključni za nemoteno delovanje teh ustanov. Po oceni občine bodo v ta namen v letošnjem proračunu zagotovili 53.000 evrov.