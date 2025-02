DZ sprejel zakon za znižanje omrežnine za gospodinjstva

Ljubljana, 6. februarja - DZ je danes s 44 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku. Kot pravi koalicija, je treba tiste, ki so vlagali v zeleni prehod, zaščititi pred nesorazmernimi dvigi stroškov pozimi.