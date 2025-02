Na več zagrebških šolah obvestila o bombah

Zagreb, 6. februarja - Več zagrebških šol je minulo noč prejelo obvestilo, da imajo morda nameščene eksplozivne naprave, so sporočili iz policije in mesta Zagreb. Po njihovih navedbah so otroke evakuirali iz šol in so že na varnem. V šolah so začeli preiskavo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.