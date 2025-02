Dnevnik o Križankah (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Vanja Brkić v komentarju Ne pozabite na dediščino piše o Križankah. Festival Ljubljana in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana si že vrsto let delita prostore v Križankah, pri čemer sta večkrat naleteli na težave. Križanke nujno potrebujejo prenovo, šola in festival pa naj še naprej ostaneta souporabnici, meni avtorica.