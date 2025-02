Kralji še drugič v sezoni boljši od Montreala

Los Angeles, 6. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič v sezoni severnoameriške lige NHL premagali Montreal s tremi goli razlike. Potem ko so v Kanadi zmagali s 4:1, so bili tokrat na domačem igrišču boljši z izidom 6:3, zmago so si zagotovili s štirimi goli v zadnji tretjini tekme. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo.