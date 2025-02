NFL se širi tudi v Melbourne

New Orleans, 6. februarja - Liga severnoameriškega nogometa NFL nadaljuje globalno ekspanzijo. Tik pred letošnjim super bowlom so v ligi potrdili, da bodo v letu 2026 prve tekme odigrali tudi v Melbournu. Gre za večletno sodelovanje, prvič pa bodo prihodnje leto tam gostovali Los Angeles Rams, točen datum in tekmec pa bosta znana v kasnejšem terminu.