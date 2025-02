Denver, 6. februarja - Košarkarji moštva Denver Nuggets, še vedno brez Slovenca Vlatka Čančarja, so v severnoameriški ligi NBA dosegli še drugo zaporedno zmago nad New Orleans Pelicans. Po dnevu premora so bili tokrat boljši s 144:119, prvo tekmo v noči na torek so dobili s 125:113.