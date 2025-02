Pregled - šport, 5. 2. (sreda)

HAMBURG - Košarkarji Cedevite Olimpije so redni del evropskega pokala končali s porazom v Hamburgu z 62:80. Z desetimi zmagami in osmimi porazi so se prvič po letu 2022 uvrstili v končnico oziroma osmino finala, kjer se bodo merili z Bešiktašom. Ljubljančani so s tremi porazi v zadnjih treh krogih zapravili ugodnejše izhodišče za izločilne boje. V rokah so imeli drugo mesto v skupini, ki vodi neposredno v četrtfinale, z neuspehoma doma proti Valencii in danes s Hamburgom pa nazadovali po lestvici.

LJUBLJANA - Košarkarji Olympiakosa so v 25. krogu evrolige premagali Pariz z 90:73 in povišali prednost na vrhu razpredelnice. Pred najbližjima zasledovalcema Fenerbahčejem in Monakom imajo dve zmagi naskoka. Monako je danes premagal Baskonio z 92:85 in vpisal tretjo zaporedno zmago oziroma šestnajsto v sezoni. Partizan je v Bologni dosegel četrto zmago na zadnjih petih tekmah (81:71)- izgubil je le v prejšnjem krogu doma proti Crveni zvezdi, Barcelona pa se je po dveh porazih vrnila na zmagovalno pot proti Maccabiju (100:71).

NIMES - Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki se je letos pridružil rojaku Primožu Rogliču v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe, je sezono začel na petdnevni dirki Etoile de Besseges v južni Franciji. V prvi, 159 kilometrov dolgi etapi s startom in ciljem v Bellegardu, je zasedel osmo mesto. Pretežno ravninska etapa z dvema krajšima vzponoma se je odločila v sprintu navkreber, etapa se je namreč zaključila s 600 metrskim vzponom. Dobil jo je 20-letni kolesar ekipe Soudal Quick-Step Francoz Paul Magnier, ki se je veselil svoje šeste zmage v karieri.

NOVI SAD - Slovensko kegljaško zastopstvo na evropskem prvenstvu v Apatinu se je veselilo prvega velikega uspeha. V tekmovanju mešanih dvojic sta Brigitte Strelec in Matej Lepej osvojila srebrno kolajno. Med kegljači do 23 leta sta se med tremi slovenskimi dvojicami najbolje odrezala Tea Repnik in Vid Ponebšek, ki sta s 1215 podrtimi keglji prav tako osvojila srebro.

SAALBACH - Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je bil na prvem treningu smuka na svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu 12. Najhitrejši je bil Američan Ryan Cochran-Siegle. Hrobat je za Američanom zaostal za 1,76 sekunde. Drugi je bil Avstrijec Vincent Kriechmayr, tretji pa njegov rojak Stefan Babinsky. Nejc Naraločnik je bil 30., Rok Ažnoh 42., Martin Čater pa 43. Smukače v četrtek čaka še en trening, za kolajne v najhitrejši disciplini pa se bodo merili v nedeljo ob 11.30.

SAALBACH Alpske smučarke so na svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu opravile drugi trening smuka. Najhitrejša je bila Avstrijka Mirjam Puchner, edina Slovenka Ilka Štuhec je bila deseta. Puchner je progo prevozila v času 1:42,30, najbolj se ji je približala Američanka Breezy Johnson, ki je zaostala 0,73 sekunde, tretja je bila Italijanka Nicol Delago z zaostankom 0,88 sekunde. Ženski smuk bo na vrsti v soboto.

SEPANG - Motociklistični svetovni prvak Jorge Martin jo je slabo odnesel na testiranjih pred novo sezono svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Španec uvodni dan testiranj na dirkališču Sepang v Maleziji po padcu končal v bolnišnici, kjer so ugotovili zlom v desni dlani in levem stopalu, so objavili pri Aprilii na Instagramu. Jutri bo odletel v domovino, kjer ga bodo operirali.