Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so bili zopet bolj optimistični glede razvoja umetne inteligence v ZDA in manj zaskrbljeni zaradi gospodarske grožnje, ki jo predstavljajo carine ali napovedi carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.