Milwaukee in Washington zamenjala Middlettona in Kuzmo

New York, 5. februarja - V severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA se nadaljujejo zamenjave igralcev. Tako so Milwaukee Bucks, prvaki leta 2021, z Washington Wizards zamenjali svojega zvezdniškega branilca Khrisa Middletona za Kylea Kuzmo in A. J. Johnsona za Patricka Baldwina, poroča AFP.