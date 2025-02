Mladi zdravniki Evropsko komisijo opozorili na po njihovem nevzdržne razmere v slovenskem zdravstvu

Ljubljana, 5. februarja - Mladi zdravniki Slovenije so v pismu, ki so ga naslovili na Evropsko komisijo, opozorili na "nevzdržne razmere v slovenskem zdravstvu". Menijo, da vlada namesto strokovnih teles upošteva "poulične nevladnike", državljanom pa prepušča težave s pomanjkanjem osebnih zdravnikov, nedostopnostjo zdravstvenih storitev in predolgimi čakalnimi vrstami.