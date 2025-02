V Varnostnem svetu ZN pozivi za izvedbo verodostojnih volitev v Južnem Sudanu

New York, 5. februarja - Večina udeležencev današnjega zasedanja Varnostnega sveta ZN o položaju v Južnem Sudanu je vlado v Jubi pozvala, naj pospeši prizadevanja za izvedbo poštenih, svobodnih in verodostojnih volitev, ki da so edina pot za konec spopadov v državi. Volitve so sicer predvidene šele decembra 2026.