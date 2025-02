Guterres svari pred vsakršno obliko etničnega čiščenja v Gazi

New York/Gaza, 5. februarja - Ključno je, da ostanemo zvesti temeljem mednarodnega prava in se izognemo vsaki obliki etničnega čiščenja v Gazi, je danes v odzivu na izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Trumpovo idejo so zavrnili tudi prebivalci Gaze.