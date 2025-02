V New Yorku so začeli soditi atentatorju na Salmana Rushdieja

New York, 5. februarja - V ameriški zvezni državi New York se je v torek začel sodni proces proti napadalcu na pisatelja Salmana Rushdieja, poročajo mediji. Američan libanonskega rodu Hadi Matar je obtožen poskusa umora in napada, posebej pa še terorizma, ker naj bi napad leta 2022 izvedel v imenu libanonske skupine Hezbolah.