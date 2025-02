Vodjo opozicije v Tuniziji obsodili na 22 let zapora

Tunis, 5. februarja - Tunizijsko sodišče je vodjo opozicijske stranke Racheda Ghannouchija danes obsodilo na 22 let zapora zaradi zarote proti državni varnosti, so sporočili njegovi odvetniki. Sodišče je v odsotnosti obsodilo tudi nekdanjega premierja Hichema Mechichija. Po navedbah odvetnikov so zaradi zarote skupaj obsodili skoraj 40 oseb, tudi novinarje in blogerje.