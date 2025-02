Turški tožilci zahtevajo sedem let zapora za opozicijskega župana Istanbula

Istanbul, 5. februarja - Turški tožilci za priljubljenega opozicijskega župana Istanbula Ekrema Imamogluja zahtevajo do sedem let in štiri mesece zapora zaradi "žalitve in grožnje javnemu uslužbencu", je danes poročala turška tiskovna agencija Anadolu, ki jo navaja francoska AFP.