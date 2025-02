V Slovenj Gradcu prenavljajo celostno prometno strategijo

Slovenj Gradec, 6. februarja - Mestna občina Slovenj Gradec z izvedbenimi partnerji prenavlja celostno prometno strategijo. V postopku sodelujejo tudi občani, ki so na sredini javni razpravi podali razmišljanja in predloge. Načrtovalci računajo, da bo postopek prenove strategije končan do junija letos. Trenutno v Sloveniji podobne strategije izdeluje okoli 180 občin.