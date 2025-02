Zaradi gradnje galerije Šklendrovec danes popolna zapora ceste med Litijo in Zagorjem

Litija, 8. februarja - Zasavska regionalna cesta med Litijo in Zagorjem bo zaradi betoniranja prekladnih plošč, vrtanja ter izvedbe sider zaledne stene v sklopu gradnje galerije Šklendrovec danes med 7.30 in 17. uro zaprta za ves promet. Popolne zapore v enakem terminu bodo nato sledile tudi naslednje sobote ter v celotnem obdobju od 23. marca do 7. aprila.