Ljubljanska borza: Indeks pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 5. februarja - Na Ljubljanski borzi so tudi danes prevladovala pozitivna gibanja. Indeks SBI TOP je zrasel za 0,93 odstotka in se približal 1950 točkam. Večina osrednjih delnic se je podražila, najbolj delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so opravili za 3,48 milijona evrov poslov, več kot dve tretjini z delnicami Krke in NLB.