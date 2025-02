Uber s četrtletnimi rezultati presegel pričakovanja

San Francisco, 5. februarja - Ameriški ponudnik platforme za prevoze in dostavo Uber je v lanskem zadnjem četrtletju ustvaril 6,9 milijarde dolarjev čistega dobička, medtem ko je bil leto prej pri 1,4 milijarde dolarjev. Prihodki so se z 9,96 milijarde zvišali na 11,95 milijarde dolarjev. Poslovni rezultati so presegli pričakovanja trga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.