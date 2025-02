Telovadci optimistično v poolimpijsko sezono z EP in SP

Ljubljana, 5. februarja - Gimnastična zveza Slovenije je za svoje člane v ljubljanskem BTC pripravila okroglo mizo z naslovom Kovnica vrednot, na kateri so nekdanji vrhunski športniki, skakalec Jernej Damjan, telovadec Sašo Bertoncelj in biatlonec Peter Dokl športnikom predstavili izzive, s katerimi so se srečali po koncu kariere. Nato so razkrili še cilje za novo sezono.