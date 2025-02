V Francoski narodni knjižnici razstavo posvetili apokalipsi

Pariz, 7. februarja - V Francoski narodni knjižnici je na ogled razstava z naslovom Apokalipsa: Včeraj in jutri, ki pod vprašaj postavlja konvencionalne razlage tega pojma. Razstava, ki je več kot zgolj prikaz konca sveta, raziskuje etimološke korenine besede v razodetju in preučuje, kako je ta koncept tisočletja odmeval v umetnosti in kulturi.