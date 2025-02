Komisarka Kos v luči dogajanja v Srbiji poudarja pomen pravne države

Bruselj/Ljubljana, 5. februarja - Evropska komisarka za širitev Marta Kos se je danes odzvala na pismo srbskih akademikov ter političnih in civilnodružbenih predstavnikov, ki so izrazili zaskrbljenost glede trenutnega dogajanja v Srbiji. Poudarila je pomen pravne države in svobode zbiranja ter hkrati zagotovila, da prednostna naloga EU ostaja podpreti Srbijo na njeni evropski poti.