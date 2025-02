Koalicijska pogajanja v Avstriji po navedbah ÖVP v težki fazi

Dunaj, 5. februarja - Koalicijska pogajanja v Avstriji med svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP) so v težki fazi, je v torek priznala ÖVP. Zatika se na področju zunanje politike, politike EU in ministrskih mest. Kljub temu se pogovori danes nadaljujejo. Na Dunaju je v torek na tisoče ljudi znova protestiralo proti oblikovanju vlade pod vodstvom skrajne desnice.