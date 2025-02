Mineva 80 let od rojstva Boba Marleyja

Ljubljana, 6. februarja - Danes mineva 80 let od rojstva jamajške legende reggaeja Boba Marleyja. Jamajško glasbo je prenesel na mednarodno sceno in kot globalno znana osebnost popularne kulture obveljal za enega od utemeljiteljev reggaeja kot izpeljanke iz afrokaribske glasbe in ameriškega rhythm and bluesa. Njegova besedila so nosila sporočila osvoboditve in enotnosti.