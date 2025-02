Iz sveta se vrstijo odzivi na Trumpov načrt o izselitvi Palestincev iz Gaze

Berlin/Pariz/Kijev/Madrid/Ženeva/Brasilia, 5. februarja - Iz sveta se vrstijo odzivi na načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev. Številne države, med drugim Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Španija in Rusija so bile do Trumpovega načrta kritične in so se zavzele za rešitev dveh držav. Kritičen odziv so Trumpu namenili tudi Združeni narodi.