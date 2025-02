Trump napovedal prevzem Gaze in sprožil burne odzive po svetu

piše Robert Petrovič

Washington, 5. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek napovedal, da bodo ZDA prevzele Gazo, sprožile neverjeten gospodarski razvoj in izselile tamkajšnje prebivalce v sosednje države. Palestinske oblasti so načrt ostro zavrnile. Kritični so bili tudi Združeni narodi ter številne države v regiji in po svetu, ki so se zavzele za rešitev dveh držav.