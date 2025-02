Za nagrado nemškega gospodarstva nominirani Bayer, Medis, Mikro+Polo in BSH Hišni aparati

Ljubljana, 6. februarja - Med finalisti za letošnjo nagrado nemškega gospodarstva, ki jo podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica, so podjetja Bayer, Medis, Mikro+Polo in BSH Hišni aparati Nazarje. Osrednja tema letošnjega izbora so dobri delodajalci, prejemnika nagrade pa bodo razglasili v sredo na Ljubljanskem gradu.