Informacijski pooblaščenec poziva k spoštovanju pravil iz akta o umetni inteligenci

Ljubljana/Bruselj, 5. februarja - Informacijski pooblaščenec opozarja, da je od 2. februarja treba upoštevati prva pravila iz akta o umetni inteligenci, in sicer glede prepovedi glede uporabe določenih sistemov umetne inteligence. Med drugim so prepovedani sistemi za družbeno ocenjevanje ter sklepanje o čustvih posameznikov v šolstvu in na delovnih mestih.