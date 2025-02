Revizorji opozorili na problematičnost vojaške mobilnosti v EU

Luxembourg/Bruselj, 5. februarja - Premiki vojakov in bojne opreme čez države članice Evropske unije so še vedno problematični, vojaška mobilnost pa še ni na hitrem pasu, v danes objavljenem poročilu o vojaški mobilnosti v EU opozarja evropsko računsko sodišče. EU poziva k bolj osredotočenim ukrepom in bolj predvidljivemu financiranju.