Talibani prekinili oddajanje radijske postaje pod vodstvom žensk

Kabul, 5. februarja - Afganistansko ministrstvo za informiranje in kulturo je v torek prekinilo oddajanje Radia Begum v Kabulu, ki ga vodijo ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ministrstva so ukrep sprejeli zaradi kršitve pravil oddajanja in rabe licence. Radio obtožujejo tudi zagotavljanja vsebin TV kanalu s sedežem v tujini.