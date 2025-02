V DSP prevajanje slovenske literature nadaljujejo z Žabotovim romanom

Ljubljana, 5. februarja - Pri Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so v zbirki Litterae Slovenicae izdali roman Sveti boj pisatelja ter urednika Vlada Žabota v nemškem jeziku in prvi zvezek vzorčnih prevodov slovenske poezije in proze v angleškem jeziku z naslovom Za vzorec besede. Namen prevodov je spodbuditi prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev v tujih literarnih okoljih.