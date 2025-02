Iz sveta se vrstijo odzivi na Trumpov načrt o izselitvi Palestincev iz Gaze

Berlin/Pariz/Kijev/Madrid, 5. februarja - Iz sveta se vrstijo odzivi na načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev v sosednje države. Številne države, med drugim Nemčija, Francija, Velika Britanija, Španija in Rusija so bile do Trumpovega načrta kritične. Ob tem so se številne države zavzele za rešitev dveh držav.