Šolsko ministrstvo s pozivom občinam k ponudbi objektov za izvajanje šole v naravi

Ljubljana, 5. februarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v zadnjem obdobju zaznava večji interes za koriščenje dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, kot jih s trenutnimi kapacitetami lahko zagotovi. Zato načrtujejo širitev mreže objektov za dejavnost javne službe šole v naravi in občine pozivajo k ponudbi primernih objektov, so sporočili z ministrstva.