Koprski policisti uspešno zaključili dve preiskavi s področja premoženjske kriminalitete

Koper, 5. februarja - Policisti Policijske uprave Koper so v sodelovanju s kolegi kriminalisti v prvem mesecu letošnjega leta uspešno zaključili dve preiskavi s področja premoženjske kriminalitete. V obeh primerih so storilcema, 35- in 34-letnima občanoma Kopra, odvzeli prostost. Eden od njiju je kradel med tednom, ob koncih tedna pa prestajal zaporno kazen.