Predvidoma konec meseca začetek rušenja objektov po ujmi, med prvimi hiša v Mežici

Slovenj Gradec/Mežica, 5. februarja - Predvidoma konec februarja ali v začetku marca se bo začelo rušenje stavb, ki so po ujmi avgusta 2023 ocenjene kot neprimerne za bivanje. Med prvimi bo ena od hiš v Mežici, kjer so se danes mudili pristojni za sanacijo. Ogledali so si tudi dela pod Nužijevim plazom. Promet naj bi tam neovirano stekel do 15. aprila, do sanacije plazu pa je še daleč.