Piran, 5. februarja - Pešpot med Fieso in Piranom je znova odprta, potem ko so jo bili januarja prisiljeni zapreti zaradi padca večje skale. To so odstranili in jo nato odložili v morje. Kot so še pojasnili na piranski občini, pa je pooblaščeni geomehanski strokovnjak pregledal tudi brežino.