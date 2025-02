Na območju Žalovič pri Novemu mestu v nesreči v gozdu umrla 70-letnica

Novo mesto, 5. februarja - Na območju Žalovič pri Novemu mestu je v torkovi nesreči v gozdu zaradi hudih poškodb umrla 70-letna ženska. Po prvih podatkih sta 76-letni moški in 70-letna ženska v gozdu podirala drevesa. Moški naj bi s štirikolesnikom zapeljal vzvratno in trčil v panj drevesa. Vozilo je potem odbilo in se prevrnilo na žensko, ki je bila za vozilom.