Nepravilnosti pri izdaji prvih računov Prleške komunale

Ljutomer/Razkrižje/Križevci/Veržej, 5. februarja - Ob prvem pošiljanju računov javnega podjetja Prleška komunala uporabnikom njihovih storitev januarja letos je prišlo do težav. Računi so bili nepopolni, nekateri tudi napačno naslovljeni. Pri uporabnikih je to sprožilo nezadovoljstvo. Direktor komunale Boris Filipič je za STA povedal, da podjetje nima večjih težav pri poslovanju.