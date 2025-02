Sarajevska policija izpustila aretirane v zvezi z umorom na Brdu

Ljubljana, 5. februarja - Policija je izpustila osumljene v zvezi z umorom Satka Zovka na Brdu v Ljubljani, ki jih je aretirala v torek v Sarajevu, so potrdili na Generalni policijski upravi. Poudarili so, da so bile aretacije namenjene iskanju dokazov. Nacionalni preiskovalni urad nadaljuje intenzivno kriminalistično preiskavo v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.