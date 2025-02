Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v območju evra in EU decembra znova višje

Luxembourg, 5. februarja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v evrskih državah in v EU so se decembra na mesečni ravni zvišale za po 0,4 odstotka. Medletno so v območju evra ostale nespremenjene, v EU pa so se zvišale za 0,1 odstotka, je objavil Eurostat. Slovenija je imela na mesečni ravni 0,3-odstotno rast cen, na medletni pa 0,2-odstotni padec.