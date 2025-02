TotalEnergies ob padcu dobička zmanjšuje naložbe v nizkoogljično energijo

Pariz, 5. februarja - Francoski energetski velikan TotalEnergies je lani utrpel 26-odstotni medletni padec čistega dobička, kar so v družbi pripisali nižjim cenam energentov in nižjim maržam. Ob tem so napovedali 10-odstotno zmanjšanje naložb v nizkoogljično energijo, predvsem elektriko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.