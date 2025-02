Ponekod tudi desetkrat višja omrežnina za namakalne sisteme

Gorišnica, 5. februarja - Ponekod po Sloveniji so se z novim sistemom obračunavanja soočili z zelo visokimi stroški omrežnine za namakalne sisteme. V Občini Gorišnica so tako zneski omrežnine v določenih primerih narasli tudi do desetkrat, je za STA povedal župan Borut Kolar. Posledično se zvišuje cena vode za namakanje, zato kmetje in občine pričakujejo spremembe.