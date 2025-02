Občina Trst si ni zagotovila sredstev za poslovanje v slovenščini

Rok za prijavo za podaljšanje sodelovanja znotraj Mreže za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine se je iztekel 31. januarja, tržaška občina pa se do takrat ni prijavila, je dejala Cossutta in pojasnila, da je to izvedela iz več virov.

V prejšnjih letih je pristop k mreži tržaški občini omogočil finančno podporo v višini 80.000 evrov, poslovanje tudi v slovenskem jeziku in kritje stroškov za osebje v rajonskih svetih, poroča Primorski dnevnik. Cilj mreže je poenotiti upravno-pravno terminologijo, izboljšati kakovost slovenskih upravnih besedil in olajšati prevajalsko delo.

Na spletni strani dežele FJK sicer piše, da lahko lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb na območju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost, tudi brez pristopa k mreži zaprosijo za finančno podporo za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi na podlagi projektov, za katere se objavijo posebni razpisi.

Primorski dnevnik tudi piše, da tržaška občina letos ni obnovila pogodbe tajnicama v rajonskih svetih v dveh občinskih okrajih, ki sta znali slovensko in sta opravljali tudi prevajalsko delo na sejah rajonskih svetov. Zaradi tega je od začetka leta delo v dveh rajonskih svetih oteženo.

Cossuta je za tržaški časnik povedala, da so jim v ponedeljek zagotovili tajnico iz drugega okraja. "Gre pa za začasno rešitev, zato smo se ponovno obrnili na občino za pojasnila," je dodala.