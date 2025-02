V Cukrarni razstava Fosilno sonce o globalni komunikaciji in fotografiji

Ljubljana, 6. februarja - V Cukrarni bodo drevi odprli razstavo Fosilno sonce fotografinje Aleksandre Vajd in vizualne umetnice Anette Mone Chisa. Rdeča nit razstavne instalacije so prepleti kablovja kot mreže globalne komunikacije in energijske distribucije, sicer pa razstava ponazarja razumevanje fotografije kot medija, ki je vpet v širše ekološke in tehnološke procese.