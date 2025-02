Prometni dan za ozaveščanje otrok o prometni varnosti

Ljubljana, 5. februarja - Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo Mestne občine Ljubljana ter policijo danes na Kongresnem trgu v Ljubljani organizirala Prometni dan. Sodelavci agencije, policisti in redarji so otrokom predstavili prometno varnost z različnimi interaktivnimi pripomočki ter jim predstavili svoje delo.